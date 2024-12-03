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  • Ve Süper Lig devinden Ahmed Kutucu bombası! Resmen imzayı atıyor: 3 yıllık anlaşma hayırlı olsun
Spor

Ve Süper Lig devinden Ahmed Kutucu bombası! Resmen imzayı atıyor: 3 yıllık anlaşma hayırlı olsun

Ahmed Kutucu, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Eyüpspor formasıyla yıldızı parlayan milli oyuncu, attığı gollerle lige damga vurmaya devam ederken sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Buna göre Ahmed Kutucu Süper Lig devine resmen imzayı atıyor. İşte detaylar…

3 Aralık 2024 Salı 08:02 - Güncelleme:
Ve Süper Lig devinden Ahmed Kutucu bombası! Resmen imzayı atıyor: 3 yıllık anlaşma hayırlı olsun
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Ocak ayında kadrolarına takviye yapmak için harekete geçen Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, transfer listelerini şimdiden şekillendirmeye başladı. Geçen sezon Başakşehir'den Eyüpspor'un yolunu tutan Ahmed Kutucu da devlerin listesinde en başta yer alırken, İstanbul ekibi resmen işi bitiriyor.

AHMED KUTUCU BEŞİKTAŞ'A DOĞRU

Bu sezon şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş, ligi üst sıralarda bitirmek ve gelecek sezonun kadro yapılanmasını oluşturmak için harekete geçti. Bu kapsamda Eyüpspor'un genç oyuncusu Ahmed Kutucu'yu takıma kazandırmak isteyen siyah beyazlı yönetim, çalışmalarını hızlandırdı.

Eyüpspor ile temasa geçmeye hazırlanan Beşiktaş, milli futbolcuya ocak ayında 3 yıllık imzayı attırmak istiyor. Ahmed de siyah beyazlı takıma sıcak bakarken tarafların anlaşması halinde ara transferde bu iş bitebilir.

EYÜPSPOR PERFORMANSI

Ahmed Kutucu, Eyüpspor formasıyla toplamda 35 maça çıktı. Golcü oyuncu bu maçlarda 20 gol atarken 9 da gol pası verdi. Ayrıca futbolcunun Eyüpspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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