Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ta transfer harekatı da resmen başladı. Bu kapsamda sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve henüz kendisine Manchester City tarafından yeni bir kontrat önerilmeyen Kevin De Bruyne'nin yolu Süper Lig'den geçebilir.

ARABİSTAN TAKIMLARI DA DEVREDE

Kevin De Bruyne için özellikle Al Hilal ve Al Nassr, oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Arap basınındaki habere göre özellikle Al Nassri ciddi bir teklifle hazırlanırken sürpriz bir gelişme de Süper Lig devinde yaşandı.

KEVİN DE BRUYNE GALATASARAY'A...

Galatasaray, Kevin De Bruyne'yi gündemine aldı. Bu sezon özellikle Gabriel Sara ve Lucas Torreira'nın olası takımlarından ayrılma ihtimaline karşı sarı kırmızılı yönetimin de Belçikalı yıldız için nabız yokladığı öne sürüldü.

Torreira'ya Boca Juniors'ın ilgisi sürerken, Gabriel Sara da Roma'nın kancası altında. Bu noktada Galatasaray da oluşabilecek herhangi bir boşluğu 33 yaşındaki Bruyne ile doldurmayı planlıyor.

Şartların oluşması halinde Belçikalı yıldız ile 2 yıllık sözleşme imzalanacağı ileri sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Kevin De Bruyne, bu sezon Manchester City formasıyla 10 maça çıktı. Belçikalı orta saha bu maçlarda 1 gol atarken 1 de asist yaptı.