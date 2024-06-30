2024 Avrupa Futbol Şampiyonası devam ederken kulüpler, yaz dönemini transfer hareketliliğiyle geçiriyor. Süper Lig devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Üç büyüklerin adı, Fransa basınında yer alan Milan Skriniar haberiyle bir araya geldi.

MILAN SKRINIAR TÜRKİYE YOLCUSU

Paris Saint-Germain, gelecek sezonun kadro yapılanmasında düşünmediği Milan Skriniar'ı gözden çıkardı. Foot Mercato'da yer alan habere göre; Fransız ekibi, Slovak stoperi Süper Lig'in devleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a önerdi. Haberin detaylarında Türk ekiplerinin Skriniar ile ilgilenebileceği ve ülkesiyle EURO 2024'te bulunan deneyimli savunmacıyla turnuva sonrası temas kurabileceği belirtildi.

FABIAN RUİZ DEAYRILACAK İSİMLERDEN

Foot Mercato'da yer alan haberin devamında Paris Saint-Germain'in, Milan Skriniar'ın yanı sıra takımın İspanyol orta sahası Fabian Ruiz ile de yola devam etmeme kararı aldığı yazıldı. Fransız devinin, Ruiz için gelecek teliflere açık olduğu aktarıldı.

32 MAÇTA GÖREV ALDI

Bu sezon PSG formasıyla 32 maçta 2257 dakika sahada kalan Milan Skriniar, 1 de gol atma başarısı gösterdi.

Star Gazetesi