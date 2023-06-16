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Spor

Ve Süper Lig devinin yeni forveti Mbaye Diagne oldu! Hayırlı uğurlu olsun

Fatih Karagümrük ile sözleşmesi biten Mbaye Diagne için Süper Lig devi kolları sıvadı. Bu sezon gol krallığı yarışını attığı 23 golle 2. sırada bitiren Mbaye Dİagne için resmi tekilf yapılacak. İşte detaylar...

16 Haziran 2023 Cuma 22:39 - Güncelleme:
Ve Süper Lig devinin yeni forveti Mbaye Diagne oldu! Hayırlı uğurlu olsun
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor bu sezon Fatih Karagümrük forması giyen ve yaptığı çıkış ile adından oldukça söz ettiren Mbaye Diagne için devreye girdi.

TRABZONSPOR'DAN MBAYE DİAGNE'Yİ BİTİRMEK İSTİYOR

Bu sezon gösterdiği performans ile taraftarında hayal kırıklığı yaratan Trabzonspor'da gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için çalışmalar devam ediyor. Karadeniz ekibi hücum hattını güçlendirmek için Vavacars Fatih Karagümrük forması ile yeniden çıkış yakalayan Mbaye Diagne'ye talip oldu.

MBAYE DİAGNE'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Senegalli başarılı forvet Mbaye Diagne, ligin son maçı olan Kasımpaşa karşılaşmasından sonra "Kontratım bitiyor ve buradan ayrılıyorum. Avrupa'ya da açığım; ancak burayı çok seviyorum ve büyük ihtimalle Türkiye'de kalacağım" ifadelerini kullanmıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fatih Karagümrük ile bu sezon Spor Toto Süper Lig'de başarılı bir performans ortaya koyan Mbaye Diagne, oynadığı 33 karşılaşmada 23 gol atıp 6 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

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