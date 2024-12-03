Futbolculuk hayatından sonra kariyerine teknik adamlık yolunda ilerleyen Alex, Antalyaspor ile Süper Lig'de fırtınalar estirmeye başladı. Son olarak Brezilya 2. Lig takımlarından Avai FC'yi çalıştıran Alex, sezon başında Antalyaspor'un başına geçmişti.

AYRILMASI GÜNDEMDEYDİ

Alex de Souza yönetimindeki Antalyaspor, Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayarak ilk 9 haftada topladığı 8 puanla son sıralara yerleşmişti. Bu kapsamda Brezilyalı çalıştırıcı ile yolların ayrılması konuşuluyordu.

Art arda alınan başarısız sonuçların ardından Akdeniz ekibinde gözler Alex'e çevrilmişti. Ancak Brezilyalı teknik adam, sürpriz bir hamle yaparak herkesi resmen ters köşe yaptı.

ANTALYASPOR ÇIKIŞ YAKALADI

Antalyaspor, Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında sahasında Galatasaray'a mağlup olduktan sonra iyi bir çıkış yakaladı. Son olarak 14. hafta maçında Sivasspor'u 2-1 mağlup eden kırmızı beyazlı ekip, son 4 maçta 3. galibiyetini elde etti.

Böylece Alex, tahmin edilenlerin aksine ayrılık söylentilerine de noktayı koydu. Şu an ligde 8. sıraya kadar yükselen Antalyaspor, 15. haftada deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.

3 yıllık anlaşma hayırlı olsun