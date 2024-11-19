Christian Eriksen cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Premier Lig devi Manchester United'da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan yıldız futbolcu, takımdan ayrılma kararı aldı. Başta eski takımı Ajax olmak üzere birçok kulüp, oyuncuyu transfer etmek için kolları sıvadı.

Erik ten Hag ile yollarını ayıran Kırmızı Şeytanların, yeni teknik patron Ruben Amorim ile farklı bir yapılanmaya gideceği biliniyor. Bu kapsamda Amorim ve ekibinin Eriksen'i kadroda düşünmediği aktarıldı.

BELÇİKA, İSPANYA VE HOLLANDA'DAN TEKLİF VAR

Christian Eriksen için LaLiga'dan Real Betis, Eredivisie'den Ajax ve Belçika Pro Lig'inden Anderlecht devreye girdi.

Özellikle Ajax'ın transferde diğer takımlara göre önde olduğu söylenirken sürpriz bir gelişme Süper Lig devleri için geldi.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE

Christian Eriksen, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündeminde. Danimarkalı oyuncunun özellikle adı Fenerbahçe ile anılırken, sarı lacivertlilerin de oyuncuyu kadrosuna katmaya yakın olduğu ifade edildi.

Jose Mourinho'nun da transferine yeşil ışık yaktığı belirtilen Christian Eriksen'in, ocak ayında Türkiye'ye gelerek Fenerbahçe'ye imza atacağı öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Christian Eriksen, bu sezon Manchester United formasıyla 13 maça çıktı. Danimarkalı oyuncu bu maçlarda 4 kez fileleri havalandırırken 3 de gol pası verdi.