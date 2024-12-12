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  • Ve Süper Lig'de yılın imzası! Paul Pogba 2 yıllığına “tamam” dedi: Hayırlı olsun
Spor

Ve Süper Lig'de yılın imzası! Paul Pogba 2 yıllığına “tamam” dedi: Hayırlı olsun

Paul Pogba, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Son olarak Juventus forması giyen ve aldığı doping cezası nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalan Fransız yıldız için beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte Paul Pogba haberinin detayları…

12 Aralık 2024 Perşembe 11:15 - Güncelleme:
Ve Süper Lig'de yılın imzası! Paul Pogba 2 yıllığına “tamam” dedi: Hayırlı olsun
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Paul Pogba, Süper Lig devine imzayı atmaya çok yakın. 2022 yılında Premier Lig ekibi Manchester United'dan Juventus'un yolunu tutan Pogba, aldığı ceza nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı.

İtalyan ekibinin sözleşmesini feshetmesi sonrası boşa çıkan orta saha oyuncusu, tercihini Türkiye'den yana kullanabilir. Bonservis bedeli bulunmaması nedeniyle Süper Lig devleri, Pogba için kıyasıya bir rekabeti sürdürüyor.

PAUL POGBA İÇİN DEVREDELER

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Beşiktaş, Paul Pogba ile yakından ilgileniyor. Transferde özellikle Beşiktaş'ın sarı lacivertli takıma göre önde olduğu belirtilirken, Pogba'nın da Beşiktaş'a sıcak baktığı öne sürüldü.

Kartal'ın, Fransız oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalamak ve ocak ayında işi bitirmek istediği ifade edildi.

NICE DE İLGİLENİYOR

Paul Pogba ile Fransız ekibi Nice de yakından ilgileniyor. Oyuncuyu markajına alan Ligue 1 temsilcisi, yıldız orta sahaya teklif yapmaya hazırlanıyor.

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