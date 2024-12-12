Paul Pogba, Süper Lig devine imzayı atmaya çok yakın. 2022 yılında Premier Lig ekibi Manchester United'dan Juventus'un yolunu tutan Pogba, aldığı ceza nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı.

İtalyan ekibinin sözleşmesini feshetmesi sonrası boşa çıkan orta saha oyuncusu, tercihini Türkiye'den yana kullanabilir. Bonservis bedeli bulunmaması nedeniyle Süper Lig devleri, Pogba için kıyasıya bir rekabeti sürdürüyor.

PAUL POGBA İÇİN DEVREDELER

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Beşiktaş, Paul Pogba ile yakından ilgileniyor. Transferde özellikle Beşiktaş'ın sarı lacivertli takıma göre önde olduğu belirtilirken, Pogba'nın da Beşiktaş'a sıcak baktığı öne sürüldü.

Kartal'ın, Fransız oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalamak ve ocak ayında işi bitirmek istediği ifade edildi.

NICE DE İLGİLENİYOR

Paul Pogba ile Fransız ekibi Nice de yakından ilgileniyor. Oyuncuyu markajına alan Ligue 1 temsilcisi, yıldız orta sahaya teklif yapmaya hazırlanıyor.