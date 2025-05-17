Ansu Fati, Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Katalan devinin kadroda düşünmediği 22 yaşındaki kanat oyuncusu, bir süredir Beşiktaş'a yazılıyordu. Avrupa'dan da çeşitli teklifler alan Fati için Süper Lig'de bir başka dev takım harekete geçti.

İşte o kulüp...

80 MİLYONLUK KANAT: ANSU FATİ

Teknik direktör Hansi Flick yönetiminde yeterli süre alamayan Ansu Fati, LaLiga defterini kapatıyor.

Öte yandan bir süredir Beşiktaş ile yakından anılan Ansu Fati, menajerler tarafından Fenerbahçe'ye teklif edildi.

Transferfeed'de yer alan habere göre; Daha önce Fenerbahçe tarafından düşünülen ancak Saint-Maximin'in transferinden sonra vazgeçilen Fati'nin transfer ihtimali artık daha yüksek görülüyor.

Haberin detaylarında 22 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusuyla ilgili karar teknik direktör Jose Mourinho tarafından verilecek.

Mourinho, Ansu Fati için yeşil ışık yakarsa, oyuncunun kiralanması için harekete geçilecek.

Bir dönem piyasa değeri 80 milyon avroya kadar ulaşan Ansu Fati, eski günlerine dönmeyi umut ediyor.

SADECE 298 DAKİKA

Ansu Fati, bu sezon Barcelona formasıyla sadece 11 maça çıkarken, 298 dakika süre aldı.

İspanyol yıldız bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.