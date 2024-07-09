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Spor

Ve Süper Lig'de yılın transferi Anderson Talisca! Bonservisi bile belli oldu: Geri dönüyor

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, Anderson Talisca ile yollarını ayırma kararı aldı. Suudi kulübü, Brezilyalı yıldızın bonservisini belirledi. Süper Lig ekipleri, Anderson Talisca için devreye girdi.

9 Temmuz 2024 Salı 18:29 - Güncelleme:
Ve Süper Lig'de yılın transferi Anderson Talisca! Bonservisi bile belli oldu: Geri dönüyor
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Kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Anderson Talisca için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al-Nassr, Anderson Talisca ile bu yaz yollarını ayırmaya karar verdi. Suudi ekibi, Brezilyalı yıldızın bonservisini belirledi.

ANDERSON TALISCA YOLCU

Suudi basınında çıkan haberlere göre; Al-Nassr, Anderson Talisca'nın takımdan ayrılması için 7-8 milyon civarında bir bonservis bekliyor. Arabistan ekibi, bu yaz Brezilyalı yıldızla yollarını ayırarak, Kevin De Bruyne'ı kadrosuna katmayı hedefliyor.

SÜPER LİG DEVLERİ TAKİPTE

Süper Lig'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 30 yaşındaki oyuncu için devreye girdiği öne sürüldü. İki kulüp, bonservis konusunda Suudi ekibiyle anlaştı fakat Talisca'nın 12 milyon euroluk maaşı transferi zora sokuyor. Yıldız futbolcu, maaşında indirime gitmesi halinde Süper Lig'e transfer olması an meselesi. Transferin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Tecrübeli futbolcunun, Suudi ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Star Gazetesi

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