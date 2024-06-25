Ligde sezonu Galatasaray'ın arkasında tamamlayan Fenerbahçe, takımın başına Jose Mourinho'yu getirdi. Güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı lacivertli yönetim, transfer için düğmeye bastı. Geçtiğimiz günlerde yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç, camiaya yıldız bir isim transfer etmek istiyor.

ANTOINE GRIEZMANN BOMBASI!

İspanyol basını; Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu Antoine Griezmann ile yollarını ayırmak istediğini yazdı. Fransız oyuncunun da bu ayrılığa sıcak baktığı belirtildi. Birçok takım deneyimli isme talip olurken, Süper Lig'den de Fenerbahçe devreye girdi.

Edilenilen bilgilere göre; Sarı lacivertli yönetim, yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Öte yandan Fransız futbolcunun temsilcisiyle temasa geçildiği öğrenildi. Şartlar oluşması halinde Fenerbahçe, Griezmann'a 3 yıllık kontrat önermeyi planlıyor.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU!

Antoine Griezmann'ın 10 milyon euroluk serbest kalma bedeli olduğu öne sürülürken, birçok takım devreye girdi. Suudi Arabistan ve MLS ekipleri, tecrübeli futbolcuyu dolgun maaşla ikna etmek istiyor. Fransız yıldız ise son kararını EURO 2024 sonrasında vermek istiyor.

Star Gazetesi