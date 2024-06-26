Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, transferde düğmeye bastı. Takımın başına Jose Mourinho'yu getiren sarı lacivertliler, kadroya yıldız isimlerle takviye yapmayı planlıyor. İspanya'dan Fenerbahçe için sürpriz bir transfer iddiası geldi.

SÜPER LİG DEVİNDEN JOAO FELİX HAREKATI

İspanyol basınının haberine göre; Atletico Madrid, sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren Joao Felix ile yollarını ayırmayı planlıyor. Portekizli futbolcunun ilk olarak Katalan ekibinde kariyerini sürdürmek istediği belirtildi. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ise yıldız isim için devreye girdi.

JOSE MOURINHO DEVREDE!

Portekizli teknik adamın, 24 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediği aktarıldı. Barcelona, Felix için harekete geçmezse, yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye sıcak baktığı öne sürüldü.

Sarı lacivertlilerin, EURO 2024 sonrası oyuncu için resmi temas kuracağı iddia edildi. Fenerbahçe yönetiminin, Portekizli yıldıza 3 yıllık sözleşme önermeyi planladığı aktarıldı.

30 MİLYONLUK YILDIZ!

Joao Felix'in güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak biliniyor.

Star Gazetesi