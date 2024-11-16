Casemiro cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İngiliz ekibi Manchester'da forma giyen ve ayrılmayı kafasına koyan Brezilyalı yıldız, takımdan ayrılma kararı aldı. Ön libero ve stoper mevkilerinde oynayabilen sambacı için kulüpler de harekete geçti.

Ruben Amorim yönetiminde sistem değişikliğine gitmeye hazırlanan Manchester United'ın, bazı oyuncularla yollarını ayıracağı öne sürüldü. Bu isimlerin arasında olduğu söylenilen Casemiro da ocak ayında transfer olma isteğini United yönetimine bildirdi.

TALİPLERİ BİTMİYOR

Brezilyalı sambacının talipleri bitmek bilmiyor. Özellikle Suudi Arabistan ekiplerinin yakın markajında olan Casemiro ile başta Al Nassr ve Al Ahli olmak üzere pek çok kulüp ilgileniyor.

Ancak esas dikkat çeken gelişme Süper Lig devleri için yaşanıyor.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İSTİYOR

Sezon başında Casemiro için ısrarını sürdüren Galatasaray, bu kez devre arasında oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Fakat sarı kırmızılı takıma ek olarak Fenerbahçe de Casemiro'yu gündemine aldı. Galatasaray'ın transferde bir adım önde olduğu ve ocak ayında bu işi bitirmek istediği kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Casemiro, bu sezon Manchester United formasıyla 16 maça çıktı. Brezilyalı libero, bu maçlarda takımına 3 gollük bir katkı sağlarken bin 110 dakika da sahada kaldı. Yıldız futbolcu ayrıca 75 kez de Brezilya milli takımının formasını giydi.