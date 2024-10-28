Marco Asensio, futbol hayatına İspanya'nın Mallorca kulübünde başladı. Burada geçirdiği 3 sezonun ardından 2015 yılında Real Madrid'in yolunu tutan İspanyol yıldız, eflatun beyazlılarda gösterdiği performansla İspanya milli takımında forma şansı buldu.

Geçen yılın yaz transfer döneminde Real Madrid'den bedelsiz bir şekilde Fransız devi PSG'ye transfer olan Marco Asensio, etkili oyununu burada da sürdürdü.

Bu kapsamda Marco Asensio için Süper Lig devi devre arasında oyuncunun ve kulübü PSG'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

MARCO ASENSİO İÇİN GALATASARAY DEVREDE

İspanyol kanat oyuncusu, her ne kadar PSG'de forma şansı bulsa da teknik direktör Luis Enrique ile yıldızı pek de uyuşmuyor. Takımdan ayrılmayı düşünen Asensio için Süper Lig devi Galatasaray, oyuncuyu sarı kırmızılı ekibe kazandırmayı hedefliyor.

PREMİER LİG'DEN DE TALİPLERİ VAR

28 yaşındaki Marco Asensio'ya İngiltere'den de taliplerin olduğu ileri sürüldü. Arsenal ve West Ham'ın, Asensio ile yakından ilgilendiği belirtildi. Oyuncunun ise ne yönde karar vereceği şimdilik merak konusu.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYOR

Marco Asensio'nun, Fransız ekibi PSG ile olan sözleşmesi Haziran 2026 yılında sona erecek. Takımıyla bu sezon 9 maça çıkan Asensio, bu maçlarda 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.