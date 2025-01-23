Sadio Mane, dümeni Süper Lig'e kırdı. Suudi ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılında sonra erecek olan yıldız futbolcu, kariyerinden yeni ufuklara yelken açıyor. Bu kapsamda Süper Lig devine imza atmaya hazırlanan Sadio Mane, bavullarını da toplamaya başladı.

SADİO MANE İMZA İÇİN GELİYOR

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, Sadio Mane'yi takıma kazandırmak istiyor. Bu nedenle harekete geçen yönetimin, oyuncuyu renklerine bağlamak istediği kaydedildi.

Hücum hattına takviye yapmak isteyen siyah beyazlılar, Solskjær'in talebi doğrultusunda Sadio Mane için girişimlerine hız verdi.

Oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalamak isteyen Beşiktaş, anlaşma sağlanması takdirde Sadio Mane'yi İstanbul'a getirmek istiyor.

MANE'NİN SEZON PERFORMANSI

Sadio Mane, bu sezon Al Nassr formasıyla 26 maça çıktı. Tecrübeli oyuncu bu müsabakalarda takımına 7 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.