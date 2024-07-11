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Spor

Ve Süper Lig'de yılın transferi Sadio Mane! Havalimanı dolup taşacak

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, Sadio Mane ile yollarını ayırmaya karar verdi. Süper Lig ekipleri, Sadio Mane için devreye girdi. İşte detaylar...

11 Temmuz 2024 Perşembe 18:30 - Güncelleme:
Ve Süper Lig'de yılın transferi Sadio Mane! Havalimanı dolup taşacak
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Kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Sadio Mane, yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Formasını giydiği Al-Nassr'da beklentileri karşılayamayan yıldız oyuncu için ayrılık kararı çıktı. Suudi taraftarlar, 32 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılması için harekete geçti.

SADIO MANE KRİZİ!

Al-Nassr taraftarları, bekleneni veremeyen yıldız oyuncu ile yolların ayrılmasını talep etti. Yönetim, deneyimli futbolcunun biletini kesti. Sadio Mane'ye yeni bir kulüp bulması için izin verildi. Suudi ekibinin, tecrübeli oyuncunun bonservisinde kolaylık sağlayacağı öğrenildi.

SÜPER LİG EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ

Başka bir Suudi ekibinin, Mane'yi transfer etmek için harekete geçtiği fakat Senegalli futbolcunun, artık Arabistan'da forma giymek istemediği öğrenildi. Yıldız oyuncuya, Avrupa'dan da teklif olduğu aktarılırken, Süper Lig ekiplerinin de devrede olduğu belirtildi. 32 yaşındaki oyuncunun, Avrupa'ya geri dönmek istediği öğrenildi.

ARABİSTAN KARNESİ

Al-Nassr formasıyla tüm kulvarlarda 46 maçta boy gösteren Mane, ağları 19 kez havalandırırken, 11 kez de gol pası verdi.

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