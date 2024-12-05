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Spor

Ve Süper Lig'de yüzyılın transfer çalımı! Antoine Griezmann İstanbul devine geliyor: Hayırlı olsun

Antoine Griezmann, ocak ayında sürpriz bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Atletico Madrid'den ayrılma kararı alan Fransız yıldız için Süper Lig devi transferi bitirmeye çalışırken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Kıyasıya bir rekabetin sürdüğü Antoine Griezmann transferinde mutlu sona ulaşıldı. İşte detaylar…

5 Aralık 2024 Perşembe 09:50 - Güncelleme:
Ve Süper Lig'de yüzyılın transfer çalımı! Antoine Griezmann İstanbul devine geliyor: Hayırlı olsun
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Antoine Griezmann, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Bu kapsamda İspanya defterini kapatmaya hazırlanan Fransız golcünün yeni adresi belli oldu. Fenerbahçe oyuncuyu yakın markaja almışken bir sürpriz hamle daha geldi.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

Galatasaray, Antoine Griezmann için harekete geçti. Fenerbahçe'nin ocak ayında transferi bitirmek istediği öne sürülürken sarı kırmızılı takımdan gelen hamle, dengeleri alt üst etti.

Icardi ve Osimhen'in takımdan ayrılması gündemdeyken Galatasaray, oluşacak boşluğu doldurmak için çalışmalarını hızlandırdı. Bu nedenle Fransız golcü Antoine Griezmann'ı kadrosuna katmak isteyen Aslan, Fenerbahçe'den hızlı davranmak istiyor.

Tarafların anlaşması halinde Griezmann ocak ayında Galatasaray'a gelerek 2 yıllık anlaşmaya imza atabilir.

SEZON KARNESİ

Antoine Griezmann, bu sezon Atletico formasıyla 21 maça çıktı. Fransız futbolcu bu maçlarda 7 gol atarken 6 da gol pası verdi.

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