Antoine Griezmann, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Bu kapsamda İspanya defterini kapatmaya hazırlanan Fransız golcünün yeni adresi belli oldu. Fenerbahçe oyuncuyu yakın markaja almışken bir sürpriz hamle daha geldi.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

Galatasaray, Antoine Griezmann için harekete geçti. Fenerbahçe'nin ocak ayında transferi bitirmek istediği öne sürülürken sarı kırmızılı takımdan gelen hamle, dengeleri alt üst etti.

Icardi ve Osimhen'in takımdan ayrılması gündemdeyken Galatasaray, oluşacak boşluğu doldurmak için çalışmalarını hızlandırdı. Bu nedenle Fransız golcü Antoine Griezmann'ı kadrosuna katmak isteyen Aslan, Fenerbahçe'den hızlı davranmak istiyor.

Tarafların anlaşması halinde Griezmann ocak ayında Galatasaray'a gelerek 2 yıllık anlaşmaya imza atabilir.

SEZON KARNESİ

Antoine Griezmann, bu sezon Atletico formasıyla 21 maça çıktı. Fransız futbolcu bu maçlarda 7 gol atarken 6 da gol pası verdi.