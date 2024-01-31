Ve Süper Lig'de yüzyılın transferi! Yusuf Yazıcı imzayı atıyor...

Yusuf Yazıcı, bir yıllık aradan sonra yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. Dries Mertens'in sezon sonu futbolu bırakma ihtimaline karşın harekete geçen Galatasaray, milli futbolcu için bütün şartları zorluyor.

YUSUF YAZICI GALATASARAY YOLUNDA

2019 yılında adım attığı Lille kariyerine iyi bir başlangıç yapsa da son senelerini kiralık olarak CSKA Moskova ve Trabzonspor'da geçiren Yusuf Yazıcı, bu sezon gösterdiği performansla yeniden takımının gözdesi oldu. Galatasaray yönetimi, sezon sonunda Fransız ekibiyle sözleşmesi bitecek olan milli futbolcuyu maaşla ikna etmek için harekete geçti. Kulübüyle sözleşme yenilememesi halinde bonservis ücreti vermeyecek olan sarı kırmızılılar, 27 yaşındaki futbolcu için Lille'de aldığı ücretten daha fazlasını vermeyi gözden çıkardı.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon Lille formasıyla 27 maçta sahaya çıkan Yusuf Yazıcı, 1473 dakika süre aldı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda takımı adına 9 gol ve 3 asist ile skora katkıda bulunmayı başardı.

Star Gazetesi