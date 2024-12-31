Okan Buruk cephesinde hareketli günler yaşanıyor. 2022 yılında Galatasaray'ın başına geçen ve son iki sezona şampiyonluklarla damga vuran Okan Buruk, sarı kırmızılı takıma veda edebilir.

Bu kapsamda Avrupa devi Okan Buruk için ısrarını sürdürürken, sezon sonu yeniden tecrübeli taktisyenin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

OKAN BURUK SESLERİ!

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da işler iyi gitmiyor. Sezon başından beri 2 teknik direktör değişikliği yapan İtalyan ekibinin, sezon sonu takımın başına Okan Buruk'u getirmek istediği kaydedildi. Geçtiğimiz aylarda da Buruk için ısrarını sürdüren Roma, beklenen cevabı alamamıştı.

Fakat Roma'nın Okan Buruk ile sezon sonunda yeniden masaya oturmak istediği ve takımı deneyimli teknik adama emanet etmek istedikleri öne sürüldü. Anlaşma sağlanması takdirde Okan Buruk, Galatasaray'dan ayrılarak Roma'nın yeni teknik direktörü olacak.

Bu sezon da Süper Lig'de zirve yarışının en iddialı takımı olan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde üst üste 3. şampiyonluğunu yaşayabilir.