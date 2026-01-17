İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2026 Cumartesi / 29 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2789
  • EURO
    50,2002
  • ALTIN
    6375.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve takım Fatih Terim'e emanet! Sonunda geri dönüyor
Spor

Ve takım Fatih Terim'e emanet! Sonunda geri dönüyor

Fatih Terim için sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçen sezondan bu yana takım çalıştırmayan deneyimli teknik adam, resmen geri dönüyor. İşte Fatih Terim haberinin devamı…

Star Gazetesi17 Ocak 2026 Cumartesi 07:53 - Güncelleme:
Ve takım Fatih Terim'e emanet! Sonunda geri dönüyor
ABONE OL

Fatih Terim cephesinde hareketli günler yaşanıyor. Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'da görev yapan Terim, daha sonra herhangi bir takım çalıştırmadı. Bir süredir boşta olan deneyimli teknik adam için çarpıcı bir gelişme yaşandı. Buna göre Fatih Terim, geri dönmeye hazırlanıyor.

8 AYDIR BOŞTA

Suudi Arabistan'da Al Shabab ile yarım sezonluk bir macera yaşayan Fatih Terim, geçen sezonun haziran ayında ise bu görevinden ayrıldı.

Zaman zaman çeşitli takımların gündemine gelen Fatih Terim, son olarak Çekya Milli Takımı ile anılır olmuştu. Ancak tecrübeli taktisyen, bambaşka bir adrese gidiyor.

GERİ DÖNÜYOR

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre Fatih Terim, bir kez daha Al Shabab'ın başına geçmeye hazırlanıyor. Suudi yönetiminin takımı tekrardan Fatih Terim'e emanet etmek istediği aktarılırken deneyimli hocaya LaLiga'dan da teklif olduğu belirtildi.

Fatih Terim'in henüz son kararını vermediği ancak Al Shabab ihtimalinin daha güçlü olduğu vurgulandı. Böylece Fatih Terim'in yeniden Suudi Arabistan'ın yolunu tutması bekleniyor.

Geçen sezon Al Shabab'ın 23 maçta teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim, takımıyla 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak maç başına 1,74 puan ortalaması yakalamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.