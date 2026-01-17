Fatih Terim cephesinde hareketli günler yaşanıyor. Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'da görev yapan Terim, daha sonra herhangi bir takım çalıştırmadı. Bir süredir boşta olan deneyimli teknik adam için çarpıcı bir gelişme yaşandı. Buna göre Fatih Terim, geri dönmeye hazırlanıyor.

8 AYDIR BOŞTA

Suudi Arabistan'da Al Shabab ile yarım sezonluk bir macera yaşayan Fatih Terim, geçen sezonun haziran ayında ise bu görevinden ayrıldı.

Zaman zaman çeşitli takımların gündemine gelen Fatih Terim, son olarak Çekya Milli Takımı ile anılır olmuştu. Ancak tecrübeli taktisyen, bambaşka bir adrese gidiyor.

GERİ DÖNÜYOR

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre Fatih Terim, bir kez daha Al Shabab'ın başına geçmeye hazırlanıyor. Suudi yönetiminin takımı tekrardan Fatih Terim'e emanet etmek istediği aktarılırken deneyimli hocaya LaLiga'dan da teklif olduğu belirtildi.

Fatih Terim'in henüz son kararını vermediği ancak Al Shabab ihtimalinin daha güçlü olduğu vurgulandı. Böylece Fatih Terim'in yeniden Suudi Arabistan'ın yolunu tutması bekleniyor.

Geçen sezon Al Shabab'ın 23 maçta teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim, takımıyla 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak maç başına 1,74 puan ortalaması yakalamıştı.