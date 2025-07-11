Yusuf Yazıcı cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kariyerine Olympiakos'ta devam eden 28 yaşındaki on numara, yeniden Türkiye'ye dönüyor. Süper Lig devi, Yusuf için harekete geçerken, Yunanistan'dan da beklenen haber sonunda geldi.

YUSUF YAZICI KARARI

Yusuf Yazıcı, Olympiakos macerasını noktalamaya hazırlanıyor. Geçen sezon Yunan ekibinde çıktığı ilk maçta sakatlanan milli oyuncu, gözden çıkarıldı.

Yeniden antrenmanlara başlayan ve çalışmalarına devam eden Yusuf Yazıcı için Yunan basınından da bomba bir iddia gündeme geldi.

Böylece Yusuf Yazıcı, yeniden Türkiye'ye dönerek Süper Lig devine imzayı atmaya hazırlanıyor.

YUSUF YAZICI HAYIRLI OLSUN

Olympiakos'ta Yusuf Yazıcı defteri kapanıyor. Yunan ekibinde kontenjan nedeniyle bazı yabancı oyuncular ile yolların ayrılabileceği ve bu isimlerden birisinin de Yusuf Yazıcı olabileceği belirtildi.

Öte yandan Yusuf Yazıcı'nın Süper Lig'den bir talibi olduğu ve bu takımın da eski kulübü Trabzonspor olduğu dile getirildi.

Bordo mavililerin Yusuf Yazıcı'ya ilgisi sürerken, Karadeniz ekibinin eski oyuncusu için sürpriz bir hamle yapabileceği ve kiralık olarak Yusuf'u kadrosuna katabileceği belirtildi.

Ek olarak Yusuf Yazıcı'nın Olympiakos ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.