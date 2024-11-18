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  • Ve takımın yeni golcüsü Alexandre Lacazette! Kimse bu transferi beklemiyordu
Spor

Ve takımın yeni golcüsü Alexandre Lacazette! Kimse bu transferi beklemiyordu

Alexandre Lacazette, sürpriz bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Fransız ekibi Lyon'un mali sıkıntılar yaşaması ve 2. lige düşürülmesi söz konusuyken Alexandre Lacazette de takımdan ayrılma kararı aldı. Fransız yıldızın yeni adresini de ülke basını duyurdu. İşte Alexandre Lacazette transfer haberinin ayrıntıları…

18 Kasım 2024 Pazartesi 08:16 - Güncelleme:
Ve takımın yeni golcüsü Alexandre Lacazette! Kimse bu transferi beklemiyordu
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Mali zorluklar nedeniyle zor günler geçiren Fransa'nın köklü takımlarından Olympique Lyon'da hareketli günler yaşanıyor. Mavi-beyazlı takıma sezon sonuna kadar transfer yasağı ve maaş bütçesini kısma cezası getirilirken takımdan ayrılacaklar da kesinleşmeye başladı.

Daha önce Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de de forma giyen Alexandre Lacazette, altyapısından yetiştiği takımdan ayrılmayı kafasına koydu. Ayrılma talebini yönetime de bildiren golcü oyuncunun yeni adresini de Fransa basını duyurdu.

SEZON BAŞI SÜPER LİG EKİPLERİYLE DE ANILMIŞTI

Alexandre Lacazette, yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine geldi. Ancak Fenerbahçe'nin Yusuf en-Nesyri, Galatasaray'ın da Victor Osimhen'i kadrosuna katmasıyla transfer gerçekleşmedi.

Lyon'da sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Alexandre Lacazette, dünya devi Real Madrid'e imza atmaya hazırlanıyor.

REAL MADRİD HAREKETE GEÇTİ

LaLiga ekiplerinden Real Madrid, Alexandre Lacazette'i kadrosuna katmaya oldukça yakın. Ocak ayında transferi bitirmek isteyen eflatun beyazlılar, Alexandre Lacazette transferiyle hücum hattını güçlendirmek istiyor.

Ayrıca Fransız yıldız da Real'de oynamaya sıcak bakarken, 33 yaşındaki Alexandre Lacazette de Lyon kariyerini noktalamayı düşünüyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Alexandre Lacazette, Lyon formasıyla bu sezon 14 maça çıktı. Bu maçlarda 5 gol atan yıldız oyuncu 1 de gol pası verdi. Lacazette ayrıca 16 kez de Fransa milli takımının formasını terletti ve 3 gol attı.

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