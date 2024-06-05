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  • Ve takımın yeni golcüsü Romelu Lukaku! Transferi bizzat kendisi açıkladı...
Spor

Ve takımın yeni golcüsü Romelu Lukaku! Transferi bizzat kendisi açıkladı...

Romelu Lukaku, Roma'dan ayrılmasının ardından kariyerinde sürpriz bir adım atmaya hazırlanıyor. Tecrübeli forvet, yeni adresini bizzat kendisi açıkladı. İşte Romelu Lukaku haberinin detayları...

Star Gazetesi5 Haziran 2024 Çarşamba 18:20 - Güncelleme:
Ve takımın yeni golcüsü Romelu Lukaku! Transferi bizzat kendisi açıkladı...
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Romelu Lukaku, Roma ile biten kiralık sözleşmesinin ardından Chelsea'ye geri döndü. İngiliz ekibinin kadrosunda düşünmediği yıldız santrfora Avrupa'nın birçok kulübünden talip bulunuyor. Hala büyük takımlarda oynayabileceği düşünülen Lukaku, yeni imzasını kariyerinin başladığı kulübe atacak.

ROMELU LUKAKU EVİNE DÖNÜYOR

Romelu Lukaku, altyapısından yetiştiği Anderlecht'e geri dönmeye hazırlanıyor. Belçika basınına açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki forvet, "18 yaşımdan beri evimden uzaktayım. Ülkeme dönüşüm düşündüğünüzden çok daha erken olacak ancak şimdi EURO 2024'ü düşünme vakti." sözlerini sarf etti. Bu ifadelerin ardından yıldız oyuncunun turnuva sonrasında Anderlecht forması ile kariyerine devam etmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI

Jose Mourinho'nun gelişi sonrası forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Romelu Lukaku'ya talip olduğu belirtilmişti. Ancak Portekizli çalıştırıcı, eski kulübünden hiçbir oyuncuyla ilgilenmediklerini açıklamıştı. Tecrübeli forvet için hali hazırda Serie A ekiplerinden Milan ve Napoli'nin de ilgisi olduğu biliniyor.

BU SEZON 25 GOLE KATKI

Sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren Lukaku, forma giydiği 47 maçta 21 gol ve 4 asist ile skora katkı sağladı.

Star Gazetesi

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