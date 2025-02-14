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Spor

Ve takımın yeni kalecisi Berke Özer! Anlaşmayı resmen duyurdular

Galatasaray'da uzun süredir tartışılan Muslera'nın geleceği belli oldu. Sarı-kırmızılı takım Uruguaylı kaleci ile sezon sonu yollarını ayırma kararı aldı. Aslan'ın gündeminde ise ilk sırada Berke Özer olduğu öğrenildi. Eyüpspor ise milli kalecinin bonservisini belirledi. Berke Özer de Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.

Emre Sarı14 Şubat 2025 Cuma 18:23 - Güncelleme:
Ve takımın yeni kalecisi Berke Özer! Anlaşmayı resmen duyurdular
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Galatasaray'da uzun süredir tartışılan Muslera'nın geleceği belli oldu. Sarı-kırmızılı takım Uruguaylı kaleci ile sezon sonu yollarını ayırma kararı aldı. Tecrübeli file bekçisi ise ülkesine dönmenin planlarını yapıyor. Galatasaray ise yeni kaleci için arayışlarını hızlandırdı. Yerli ve yabancı adaylar üzerinde ise çalışmalar sürüyor. Aslan'ın en çok istediği isim ise Berke Özer olduğu öğrenildi. Eyüpspor ise milli kalecinin bonservisini belirledi. Berke Özer de Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.

BERKE ÖZER İÇİN 10 MİLYON EURO'LUK BONSERVİS

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, devlerin gündeminde olan Berke Özer'in bonservisini açıkladı.

Buna göre İstanbul ekibinin, oyuncu için 10 milyon Euro talep ettiği belirtilirken, transferde de sona gelindi.

BERKE ÖZER ASLAN OLUYOR

Galatasaray'ın, Berke Özer'in transferi konusunda sona yaklaştığı aktarılırken, sarı kırmızılıların, Ahmed Kutucu'dan sonra Berke Özer'i de sezon sonunda kadrosuna katmaya en yakın takım olduğu ileri sürüldü.

Muslera'nın sezon sonunda Galatasaray'a veda etmesi beklenirken, Aslan, kale bölgesinde oluşacak boşluğu Berke Özer ile dolduracak.

Gelen bilgilere göre Berke Özer'in de Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı ve önümüzdeki sezondan itibaren Cimbom'un as kalecisi olmaya hazırlandığı kaydedildi.

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