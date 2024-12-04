Thibaut Courtois, Real Madrid'den ayrılmaya hazırlanıyor. 2018 yılında Chelsea'den Real'e transfer olan Belçikalı eldiven, 6 sezon boyunca takımın formasını terletti.

Ancak İspanyol basınında çıkan habere göre Madrid ekibinin kaleci transfer etmek için girişimlerde bulunduğunun belirtilmesinin ardından Thibaut Courtois da ayrılık kararı aldı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Thibaut Courtois için özellikle Suudi Arabistan ekibi Al Ahli transferde önde görünüyor. Arabistan ekibinin Belçikalı kaleci için Real Madrid'e iyi bir teklif yapması beklenirken Courtois da Arabistan'da oynamaya sıcak bakıyor.

Sezon başında da Belçikalı eldiveni takıma kazandırmak isteyen Al Ahli, oyuncuyu ikna edemediği için transferi gerçekleştirememişti. Thibaut Courtois ile 3 yıllık anlaşma imzalamak isteyen Suudi temsilcisi, ocak ayında işi resmiyete dökmek istiyor.

2026'YA KADAR SÖZLEŞME

Thibaut Courtois'ın Real Madrid ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro civarında olan Belçikalı file bekçisi, şimdiye kadar Real ile 250 maça çıktı.