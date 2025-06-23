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Spor

Ve takımın yeni stoperi Marcao! Şimdiden hayırlı olsun

Marcao takımın yeni stoperi olmaya hazırlanıyor. 3 sezon Galatasaray'da forma giydikten sonra Sevilla'nın yolunu tutan Brezilyalı savunmacı, sürpriz bir transfere imza atıyor. İşte Marcao haberinin devamı…

Star Gazetesi23 Haziran 2025 Pazartesi 14:46 - Güncelleme:
Ve takımın yeni stoperi Marcao! Şimdiden hayırlı olsun
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Marcao'nun yeni takımı belli oluyor. Sevilla'dan ayrılması beklenen 29 yaşındaki Brezilyalı stoper, beklenmedik bir takımın yolunu tutuyor.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi beklenen kulübe imzayı atacak olan Marcao, bavullarını bile toplayama başladı.

SEVİLLA DEFTERİNİ KAPATIYOR

2022'den bu yana Sevilla forması giyen Marcao, takımdaki inişli çıkışlı performansıyla zaman zaman eleştiri oklarının hedefine oturtuldu.

İspanyol ekibi, Marcao'nun 2027'de bitecek olan sözleşmesini beklemeden oyuncuyla yollarını ayırmaya hazırlanırken, Brezilyalı defansın yeni takımı da belli oldu.

MARCAO BOMBASI

Yunan basınında çıkan habere göre; Olympiacos, Marcao'yu transfer etmek için girişimlere başladı.

Haberin detaylarında Marcao'nun savunma hattı için önceliklerden birisi olduğu aktarılırken, 29 yaşındaki stopere ek olarak Yunan ekibinin, Santiago Mouriño'yu da listeye eklediği belirtildi.

Marcao transferinde pürüz çıkması halinde Mouriño'ya yönelecek olan Pire ekibi, transfere son noktayı koymak için Sevilla ile pazarlık masasına oturacak.

Anlaşma sağlanması takdirde Marcao, yeni sezonda sürpriz bir şekilde Olympiacos forması giyecek.

İSPANYA KARNESİ

Sevilla'ya transfer olduğu günden bu yana takımla sadece 36 maça çıkan Marcao, bu karşılaşmalarda 1 gollük katkı verdi.

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