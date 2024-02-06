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  • Ve takımın yeni stoperi Raphael Varane! Sonunda uçak iniyor: Resmen açıklandı
Spor

Ve takımın yeni stoperi Raphael Varane! Sonunda uçak iniyor: Resmen açıklandı

Manchester United'da forma giyen Raphael Varane, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Fransız stoper Raphael Varane'ın yeni adresi sürpriz oldu. İşte detaylar...

6 Şubat 2024 Salı 18:44 - Güncelleme:
Ve takımın yeni stoperi Raphael Varane! Sonunda uçak iniyor: Resmen açıklandı
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Raphael Varane, uzun süre Real Madrid forması giydikten sonra sürpriz bir şekilde Premier Lig devi Manchester United'a transfer oldu. Fransız stoper, İngiliz ekibinde ilk sezonu haricinde beklentiyi karşılayamadı. Yıldız savunmanın yaşadığı üst üste tekrar eden sakatlıklar performansını etkiledi. Sözleşmesinin bitimine 1.5 sezon kalan deneyimli oyuncu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

RAPHAEL VARANE İLE CRİSTİANO RONALDO YENİDEN BİRLEŞİYOR

İngiliz basının haberine göre; Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, Raphael Varane ile ilgileniyor. Haberinin detaylarında, Manchester United'ın bonservis bedeli talep etmeyeceği aktarılırken, Fransız stopere yıllık 50 milyon sterlin kazanacağı bir sözleşme önerildiği belirtildi.

34 MAÇ KAÇIRDI!

Manchester United formasıyla 3 sezonda 84 maça çıkan Raphael Varane, 34 maçtan sakatlığı yüzünden mahrum kaldı.

Star Gazetesi

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