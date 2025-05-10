Andrea Pirlo'nın yeni durağı belli oldu. Son olarak İtalyan ekibi Sampdoria'yı çalıştıran ve bir süredir kulüpsüz olan Pirlo, sürpriz bir yere gidiyor.

Süper Lig'de daha önce Karagümrük'ü de çalıştıran Andrea Pirlo için haber de resmen duyuruldu.

ANDREA PİRLO'NUN YENİ ADRESİ...

Futbol tarihinin en zarif orta saha oyuncularından biri olan Andrea Pirlo, teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Gazeteci Nicolo Schira'ya göre Pirlo, Sampdoria'daki görevinden ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan ve Katar'dan cazip teklifler aldı.

Andrea Pirlo'ya teklif yapan kulüplerin henüz ismi açıklanmazken, tecrübeli antrenörün yeni sezonda Körfez takımlarından birisiyle teknik direktörlük görevine geri dönebileceği belirtildi.

SAMPDORİA MACERASI

Andrea Pirlo, son olarak çalıştırdığı Sampdoria ile toplamda 45 resmi maça çıktı. İtalyan hoca, bu karşılaşmalarda 1.42 puan ortalaması yakalarken, takımıyla 18 galibiyet, 10 beraberlik ve 17 de mağlubiyet elde etti.