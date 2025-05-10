İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2025 Cumartesi / 13 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7786
  • EURO
    43,8944
  • ALTIN
    4143.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve takımın yeni teknik direktörü Andrea Pirlo! Resmen duyuruldu
Spor

Ve takımın yeni teknik direktörü Andrea Pirlo! Resmen duyuruldu

Andrea Pirlo için sürpriz bir gelişme yaşandı. Daha önce Süper Lig'de Fatih Karagümrük'te de görev yapan 45 yaşındaki taktisyenin yeni adresi belli oldu. Buna göre Pirlo, beklenmedik bir kararla sahalara geri dönüyor. İşte Andrea Pirlo haberinin detayları…

Star Gazetesi10 Mayıs 2025 Cumartesi 10:39 - Güncelleme:
Ve takımın yeni teknik direktörü Andrea Pirlo! Resmen duyuruldu
ABONE OL

Andrea Pirlo'nın yeni durağı belli oldu. Son olarak İtalyan ekibi Sampdoria'yı çalıştıran ve bir süredir kulüpsüz olan Pirlo, sürpriz bir yere gidiyor.

Süper Lig'de daha önce Karagümrük'ü de çalıştıran Andrea Pirlo için haber de resmen duyuruldu.

ANDREA PİRLO'NUN YENİ ADRESİ...

Futbol tarihinin en zarif orta saha oyuncularından biri olan Andrea Pirlo, teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Gazeteci Nicolo Schira'ya göre Pirlo, Sampdoria'daki görevinden ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan ve Katar'dan cazip teklifler aldı.

Andrea Pirlo'ya teklif yapan kulüplerin henüz ismi açıklanmazken, tecrübeli antrenörün yeni sezonda Körfez takımlarından birisiyle teknik direktörlük görevine geri dönebileceği belirtildi.

SAMPDORİA MACERASI

Andrea Pirlo, son olarak çalıştırdığı Sampdoria ile toplamda 45 resmi maça çıktı. İtalyan hoca, bu karşılaşmalarda 1.42 puan ortalaması yakalarken, takımıyla 18 galibiyet, 10 beraberlik ve 17 de mağlubiyet elde etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.