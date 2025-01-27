Arda Turan, geri dönüyor. 2023 yılında Eyüpspor'un başına geçen ve takımı 1. Lig'de Süper Lig'e çıkartma başarısı gösteren genç çalıştırıcı, bununla da yetinmedi.

Bu sezon da Süper Lig'de üst sıralara kadar yükselen ve Ligin devlerine kök söktüren Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, bir anda dikkatleri üzerine çekti. Bu kapsamda Arda Turan için de sıcak bir gelişme yaşandı.

ARDA TURAN GERİ DÖNÜYOR

Arda Turan, sürpriz bir şekilde geri dönmeye hazırlanıyor. Başarılı teknik adam, hazırlıklara başlarken sezon sonunda yılın imzasını resmen atıyor.

2011-2018 yılları arasında İspanya LaLiga'da top koşturan 37 yaşındaki genç çalıştırıcı, ülkeye geri dönüyor. Bu kapsamda eski kulübü Atletico Madrid'in, takımı Arda Turan'a emanet etmek istediği ileri sürüldü.

Sezon sonunda başkent ekibinin efsane teknik direktörü Diego Simeone'nin takımdan ayrılması beklenirken, Arjantinli taktisyenin de yerine Arda Turan'ın önerdiği iddia edildi.

Arda Turan'ın da bu teklife sıcak baktığı belirtilirken, sezon sonunda anlaşmanın resmiyete döküleceği de gelen bilgiler arasında. Ek olarak Arda ile yine LaLiga ekibi Getafe'nin de yakından ilgilendiği aktarıldı.

ARDA'NIN EYÜPSPOR KARNESİ

Göreve geldiği günden bu yana Eyüpspor ile toplamda 66 resmi müsabakaya çıkan Arda Turan, takımıyla 40 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 mağlubiyet elde etti.