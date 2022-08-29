Ve Taylan Antalyalı gidiyor! Süper Lig ekibine imzayı atıyor

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Taylan Antalyalı, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ile görüşüyor. Taylan Antalyalı'nın da kırmızı-siyahlılara gitmeye sıcak baktığı iddia edildi.

GAZİANTEP FK, TAYLAN ANTALYALI'YA TALİP OLDU

Yeni sezona teknik direktör Okan Buruk'la yeni bir başlangıç yapan Galatasaray'da Taylan Antalyalı, kadroda düşünülmüyor. Fanatik'in haberine göre; Sarı-kırmızılılarda forma giyen Taylan Antalyalı'ya Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK talip oldu ve görüşmeler sürüyor.

GİTMEYE SICAK BAKIYOR

Haberde, Galatasaray'da aradığı şansı bulamayan Taylan Antalyalı'nın da Gaziantep FK'ya gitmeye sıcak baktığı belirtildi.

TAYLAN ANTALYALI'NIN GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray'ın 2019'un yazında BB Erzurumspor'dan kadrosuna kattığı Taylan Antalyalı, bugüne kadar sarı-kırmızılı formayla toplam 102 resmi maça çıktı ve 7280 dakika süre aldı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda takımına 2 gol ve 9 asistle katkıda bulunabildi.