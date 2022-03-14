İSTANBUL 6°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mart 2022 Pazartesi / 11 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8583
  • EURO
    16,1823
  • ALTIN
    939.498
  • BIST100
    2053.85
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve teklif kabul edildi! Çağlar Söyüncü dev kulübe resmen imzayı atıyor
Spor

Ve teklif kabul edildi! Çağlar Söyüncü dev kulübe resmen imzayı atıyor

Çağlar Söyüncü'nün yeni adresi belli oluyor. Chelsea'nin Leicester City'e Çağlar Söyüncü için 50 milyon euro teklifte bulunduğu ve bu teklifin kabul edildiği iddia edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi14 Mart 2022 Pazartesi 05:31 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 05:31
ABONE OL

Leicester City'de başarılı bir performans sergileyen Çağlar Söyüncü için Chelsea devreye girdi. Çağlar Söyüncü için 50 milyon euro teklif eden Chelsea'nin Leicester City ile prensipte anlaşmaya vardığı ve milli oyuncunun önümüzdeki yaz imzayı atacağı iddia edildi.

İnanılmaz başarı! Hakan Çalhanoğlu Avrupa'yı fethetti

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İÇİN 50 MİLYON EURO TEKLİF

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü için sürpriz bir gelişme yaşandı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Chelsea, Leicester City ile Çağlar Söyüncü'nün transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı. Chelsea'nin milli oyuncu için teklifinin ise 50 milyon euro olduğu belirtildi.

BARCELONA'DA ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'YÜ İSTİYORDU

Haberde, İspanya La Liga ekibi Barcelona'nın da Çağlar Söyüncü'yü istediği ancak milli oyuncunun Premier Lig'den ayrılmak istemediği belirtildi.

LEİCESTER CİTY BONSERVİS GELİRİ ELDE ETMEK İSTİYOR

Önümüzdeki sezon sözleşmesinin son yılına girecek olan Çağlar Söyüncü'nün takımdan bedelsiz olarak ayrılma ihtimalini düşünen Leicester City, milli oyuncuyu önümüzdeki yaz satarak bonservis geliri elde etmek istiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

25 yaşındaki milli savunmacı, bu sezon Leicester City formasıyla 35 resmi maçın 34'ünde ilk 11'de yer aldı. Söyüncü, bu karşılaşmalarda 1 golle takımına katkıda bulunurken yalnızca 5 kez sarı kart gördü.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.