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Spor

Ve teklif kabul edildi! Çağlar Söyüncü resmen imzalıyor

Premier Lig'de Leicester City ile yollarını ayırmaya hazırlanan Çağlar Söyüncü Chelsea ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Çağlar Söyüncü'nün yaz transfer döneminde Chelsea'ye katılması bekleniyor.

Star Gazetesi27 Şubat 2022 Pazar 01:24 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 01:24
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Milli futbolcu Çağlar Söyüncü Leicester City kariyerine son vermeye hazırlanıyor. Başarılı savunma oyuncusunun yeni durağı ise bir diğer Premier Lig ekibi Chelsea oluyor. Dev kulüp yeni sezonda savunma hattını sil baştan oluşturmayı planlarken en önemli isim olarak Çağlar Söyüncü'yü düşünüyor. Leicester City milli yıldızın takımdan ayrılmasına izin verecek.

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ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'YE İZİN ÇIKTI

Başarılı savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü Leicester City'den bu sezon ayrılma kararı almıştı. İngiliz medyası da Türk oyuncunun ayrılmak istediği yönünde birçok haber yaparken Çağlar'ın daha büyük bir kulüpte kendisini göstermek istediği biliniyor. Chelsea'nin başarılı savunmacı ile ilgilenmesi transferin olma ihtimalini güçlü kılıyor. Premier Lig devinin İngiliz medyasına göre yeni sezonda Türk savunmacıyı kadrosuna katması çok yakın.

32 MAÇA ÇIKTI

Başarılı savunma oyuncusu bu sezon Leicester City'de toplamda 32 maça çıktı. Ligde 20 maça çıkan Çağlar Söyüncü 1 de gol atma başarısı gösterdi. 25 yaşındaki oyuncu Lig Kupası'nda 5 kez Avrupa Ligi'nde de 7 kez forma giydi.

Star Gazetesi

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