İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2025 Cuma / 3 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9785
  • EURO
    48,7924
  • ALTIN
    5487.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve teklif yapıldı! Mehmet Topal'ın yeni adresi belli oluyor
Spor

Ve teklif yapıldı! Mehmet Topal'ın yeni adresi belli oluyor

CFR Cluj, teknik direktör arayışında rotasını Mehmet Topal'a çevirdi. Rumen ekibinde yönetimin, Topal'a resmi teklif yaptığı ve tecrübeli teknik adamın cevabını bekledikleri bildirildi.

Haber Merkezi24 Ekim 2025 Cuma 12:46 - Güncelleme:
Ve teklif yapıldı! Mehmet Topal'ın yeni adresi belli oluyor
ABONE OL

CFR Cluj, teknik direktörlük görevi için Mehmet Topal'ı gündeme aldı. Romanya basınında yer alan haberlere göre tecrübeli teknik adam, Cluj ile görüşme aşamasında.

PETROLUL PLOİESTİ'DE BAŞARILI OLDU

Daha önce Petrolul Ploiesti ile başarılı bir grafik çizen Mehmet Topal, Romanya ligindeki takımların ilgisini çekmeye devam ediyor.

DAN PETRESCU İLE ANLAŞAMADILAR

Son olarak Andrea Mandorlini'nin görevine son veren CFR Cluj, ibreyi Mehmet Topal'a çevirdi. Romanya basınındaki haberlere göre Dan Petrescu ile anlaşma sağlayamayan Rumen ekibi, Mehmet Topal'a teklifini iletti. Şartların konuşulduğu belirtilirken Topal'ın karar vermesinin beklendiği bildirildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.