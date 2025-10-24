CFR Cluj, teknik direktörlük görevi için Mehmet Topal'ı gündeme aldı. Romanya basınında yer alan haberlere göre tecrübeli teknik adam, Cluj ile görüşme aşamasında.

PETROLUL PLOİESTİ'DE BAŞARILI OLDU

Daha önce Petrolul Ploiesti ile başarılı bir grafik çizen Mehmet Topal, Romanya ligindeki takımların ilgisini çekmeye devam ediyor.

DAN PETRESCU İLE ANLAŞAMADILAR

Son olarak Andrea Mandorlini'nin görevine son veren CFR Cluj, ibreyi Mehmet Topal'a çevirdi. Romanya basınındaki haberlere göre Dan Petrescu ile anlaşma sağlayamayan Rumen ekibi, Mehmet Topal'a teklifini iletti. Şartların konuşulduğu belirtilirken Topal'ın karar vermesinin beklendiği bildirildi.