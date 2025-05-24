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Spor

Ve teknik direktör Jürgen Klopp'tan resmi açıklama! Sonunda bu iş bitti

Jürgen Klopp için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bir süredir teknik direktör olarak sahalara geri döneceği belirtilen ve sürpriz bir takımla anılan Alman çalıştırıcı, sonunda beklenen açıklamayı resmen yaptı. Böylece bu iş bitti. İşte Jürgen Klopp haberinin detayları…

Star Gazetesi24 Mayıs 2025 Cumartesi 08:47 - Güncelleme:
Ve teknik direktör Jürgen Klopp'tan resmi açıklama! Sonunda bu iş bitti
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Jürgen Klopp için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Son olarak teknik direktörlük kariyerinde Premier Lig ekiplerinden Liverpool'u çalıştıran deneyimli teknik adam, 2024 yılında bu görevinden ayrılmıştı.

Adı zaman zaman çeşitli takımlarla anılan Jürgen Klopp, son mesajıyla noktayı koydu.

JÜRGEN KLOPP'TAN RESMİ AÇIKLAMA!

57 yaşındaki Alman teknik adam Jürgen Klopp, İtalyan basınının duyurduğu habere göre Roma'nın başına geçmeye hazırlanıyordu.

Çizme basını her ne kadar Jürgen Klopp'un Roma'yı çalıştıracağını belirtse de deneyimli taktisyenden beklenen açıklama geldi.

Jürgen Klopp yaptığı açıklamada, artık teknik direktörlük yapmayacağını ve onun için bu işin bittiğini resmen açıkladı.

Böylece Roma'da Jürgen Klopp defteri de açılmadan kapanmış oldu.

JÜRGEN KLOPP'UN KARİYERİ

Jürgen Klopp, teknik direktörlük kariyerinde sadece 4 takımda görev aldı.

Frankfurt alt yaş kategorisinde çalışan Jürgen Klopp, daha sonra Mainz, Dortmund ve son olarak Liverpool'da teknik direktörlük görevlerinde bulundu.

Jürgen Klopp şimdilerde ise çeşitli takımların direktörlüğünü üstlenmiş durumda.

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