Ve Timo Werner hayırlı olsun! Transferi resmen duyuruldu

Leipzig'in yeni yapılanmasında kendine yer bulamayan Timo Werner, devre arasında kendisine gelen teklifleri değerlendirdi. Premier Lig ekibi Tottenham'ın kendisine yaptığı sezon sonuna kadar kiralama teklifini kabul eden Werner, 6 aylık imzayı attı. Ada'daki performansıyla dikkat çeken golcü oyuncuya, sürpriz bir talip çıktı.

TIMO WERNER'E ADA'DAN TALİP VAR

Timo Werner'in ismi devre arasında Süper Lig devleriyle anılırken golcü oyuncunun tercihi İngiltere olmuştu. Leipzip, kiralık sözleşmesinin bitişinin ardından Werner'i bonservisiyle satmayı planlıyor. Tottenham'ın sezon sonunda 15 milyon euroluk bedelle satın alma hakkı bulunurken Alman oyuncuya, Ada'dan bir talip daha çıktı.

MARTIAL YOLCU!

Manchester United'da Anthony Martial'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Kırmızı Şeytanlar, Martial ile sözleşme yenilemek istemezken, gözünü Timo Werner'e dikti. Aktarılana göre; Manchester United, Timo Werner'i sezon sonunda kadrosuna katmak için Leipzig ile görüşmelere başladı.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Tottenham ile 8 maçta süre alan Alman yıldız, 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi