Ve Toni Kroos 1 yıllık ''Tamam'' dedi! Sezon sonu imzayı atıyor: Hayırlı uğurlu olsun

Real Madrid'in emektar orta sahası Toni Kroos, yaklaşık 10 yıl eflatun beyazlı formayı terletiyor. İlk 11'in değişmez ismi olan Kroos, takımın genç yıldızlarına bile formayı kaptırmadı. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Alman yıldızın takımdan ayrılacağı dedikoduları gündemi meşgul ediyordu. Emektar orta saha, bu iddialara son noktayı koydu.

TONİ KROOS İMZAYI ATIYOR!

İspanyol basının haberine göre; Real Madrid yönetimi, sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Toni Kroos ile görüşmelere başladı. Eflatun beyazlılar, Alman yıldıza 1 yıllık yeni sözleşme önerdi. Luka Modric'in formdan düşmesi ve sezon sonu takımdan ayrılacak olmasıyla, orta sahada tecrübeli bir oyuncunun kalmasını isteyen yönetim, Kroos'a teklifini sundu. Emektar oyuncu ise bu teklife sıcak bakıyor.

REAL MADRİD İLE 22 KUPA



Real Madrid ile tam 449 maça çıkan yıldız orta saha, 28 gol 96 asistlik performans sergiledi ve kariyerine 22 kupa sığdırdı.

Star Gazetesi