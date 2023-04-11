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Spor

Ve transfer bitti! Anastasios Bakasetas'ın ayrılığını duyurdular: İşte yeni takımı

Anastasios Bakasetas için Trabzonspor'da yolun sonu göründü. Sezon sonunda Trabzonspor'dan ayrılmaya hazırlanan başarılı orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas'ın yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...

11 Nisan 2023 Salı 18:25 - Güncelleme:
Ve transfer bitti! Anastasios Bakasetas'ın ayrılığını duyurdular: İşte yeni takımı
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Trabzonspor'un vazgeçilmez isimlerinden Anastasios Bakasetas için yolun sonu geldi. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor'da bu sezon sonunda ayrılmak isteyen Anastasios Bakasetas'ın yeni adresi Bundesliga oluyor.

YUNANLAR DUYURDU: ANASTASIOS BAKASETAS AYRILIYOR

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da bu sezon işler yolunda gitmiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran bordo-mavililerde ayrılık rüzgarları esmeye başladı. Yunanistan basınında yer alan habere göre; Anastasios Bakasetas, sezon sonunda Trabzonspor'dan ayrılmaya hazırlanan isimler arasında. Yunan orta saha Avrupa'ya gitmeye hazırlanıyor.

EN BÜYÜK TALİP BUNDESLİGA'DAN

Anastasios Bakasetas için en büyük talip ise Bundesliga takımlarından Wolfsburg. Alman ekibinin, Yunan orta saha için bordo-mavililere 7 milyon euroluk teklifte bulunacağı iddia ediliyor. 29 yaşındaki oyuncunun da Wolfsburg'a sıcak baktığı belirtiliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Trabzonspor formasıyla şu ana kadar 36 resmi maça çıkan Anastasios Bakasetas, bunların 31'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2737 dakika süre alan Yunan orta saha, 11 gol ve 11 asistle skora etki etti.

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