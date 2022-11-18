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Spor

Ve transfer bitti! Anthony Nwakaeme, Türkiye'ye dönüyor

Anthony Nwakaeme geçtiğimiz yaz Trabzonspor'dan ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha'ya imza atmıştı. Arap ekibinde mutsuz olan ve ayrılık ihtimali yüksek olan Anthony Nwakaeme'nin İstanbul devine transfer olacağı ileri sürüldü. İşte detaylar...

Star Gazetesi18 Kasım 2022 Cuma 18:39 - Güncelleme:
Ve transfer bitti! Anthony Nwakaeme, Türkiye'ye dönüyor
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Geçtiğimiz yaz Trabzonspor'dan ayrılarak Al-Fayha'ya imza atan Anthony Nwakaeme, Türkiye'ye geri dönüyor. Arabistan ekibinde aradığını bulamayan Anthony Nwakaeme'ye Beşiktaş'ın talip olduğu iddia edildi.

ANTHONY NWAKAEME, ARABİSTAN'DAN AYRILMAK İSTİYOR

Yaz aylarında Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren ve Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha'ya transfer olan Anthony Nwakaeme, yeni takımında aradığını bulamadı. Arap ekibinde mutsuz olan Nijeryalı oyuncunun ayrılmak istediği iddia edildi.

TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Al-Fayha'dan ayrılık ihtimali yüksek olan Anthony Nwakaeme için Türkiye'den Beşiktaş devrede. Siyah-beyazlıların kadrosuna katmak istediği 33 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Süper Lig'e dönmeye sıcak bakıyor.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN ANTHONY NWAKAEME'YE ONAY

Al-Fayha'da mutsuz olan Anthony Nwakaeme için Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in onay verdiği ve siyah-beyazlıların Nijeryalı yıldızı kadrosuna katabileceği ileri sürüldü.

ARABİSTAN KARNESİ

Anthony Nwakaeme, bu sezon Al-Fayha formasıyla 6 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmaların 5'inde ilk 11'de yer alan ve toplam 377 dakika süre alan Nwakaeme, 3 golle skora etki etti.

Star Gazetesi

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