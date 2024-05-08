Galatasaray, Hakim Ziyech'in sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullandı. Chelsea, Faslı yıldızın transferini onaylayan belgeyi sarı-kırmızılılara iletti. Ziyech, Galatasaray'da kalacak.

ZIYECH'TE SICAK GELİŞME

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve son haftalarda yakaladığı form grafiği ile dikkat çeken Hakim Ziyech için sıcak bir gelişme yaşandı.

CHELSEA BELGEYİ GÖNDERDİ

Galatasaray, Faslı yıldızı sezon başında bedelsiz satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılar, Ziyech'in sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu devreye soktu ve yıldız futbolcunun sözleşmesi uzadı. Chelsea de Hakim Ziyech'in transferini onaylayan belgeyi Galatasaray'a iletti ve Faslı futbolcunun gelecek sezon sarı-kırmızılı takımda kalacağı kesinleşmiş oldu.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hakim Ziyech için Sivasspor karşılaşmasının ardından, "Tek haftalık maçlara döndük. Oyuncularımızı daha iyi hazırlayabiliyoruz. Hakim'in zaman zaman sakatlık problemi oldu. Şu anda çok iyi durumda. Maçın büyük kısmını götürüyor. Hem sarı kart sınırında olması hem de sakatlıktan korktuğumuz için bazen erken çıkarıyorum. Hakim bizim oyuncumuz. Önümüzdeki sezon bizimle olacak. Transfer dönemi ne olacağını bilemem ama performansı ve taraftarlarla olan birlikteliği yukarı çıkacak. Bizim için önemli ve değerli bir oyuncu. Devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 21 maçta süre bulan Hakim Ziyech, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.