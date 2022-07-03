Ve transfer bitti! Uğurcan Çakır resmen gidiyor: İşte yeni adresi

Son şampiyon Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ın talipleri artmaya devam ediyor. İngiltere Premier Lig'e yükselen Fulham'ın Uğurcan Çakır'a talip olduğu, bordo-mavililerle yapılan pazarlıklarda sona geldiği ve transferin her an gerçekleşebileceği öne sürüldü.

FULHAM'DAN UĞURCAN ÇAKIR HAMLESİ

İngiltere basınında yer alan habere göre; Championship'te şampiyon olarak Premier Lig'e yükselen Fulham, kalesini güçlendirmek amacıyla arayışlarına başladı. İngiliz takımının ilk hedefi ise Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır oldu. Ada ekibi başarılı kaleci için bordo-mavililerle görüşmelerini sürdürüyor ve transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

MENAJERİ RAKAMI AÇIKLADI

Geçtiğimiz günlerde transfer hakkında açıklamalarda bulunan Uğurcan Çakır'ın menajeri Necdet Çakır, "Uğurcan'a, Avrupa'nın 4 büyük liginden ilgi var. Onun için verilecek bonservis bedeli 10-15 milyon euro arası olacak, üstü olmaz." ifadelerini kullanmıştı.

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UĞURCAN ÇAKIR'IN PERFORMANSI

Uğurcan Çakır, geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 43 resmi maçta forma giydi. 26 yaşındaki milli kaleci bu karşılaşmaların 13'ünde kalesini gole kapatırken 46 gole ise engel olamadı.