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Spor

Ve transfer bitti! Yusuf Yazıcı resmen imzayı atıyor: Yeni adresini duyurdular

Yusuf Yazıcı bu sezonun ikinci yarısını CSKA Moskova'da kiralık olarak geçirmişti. Rus ekibinin performansından memnun olduğu Yusuf Yazıcı'nın satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini alacağı iddia edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi27 Mayıs 2022 Cuma 19:03 - Güncelleme:
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Lille'in geçtiğimiz ara transfer döneminde CSKA Moskova'ya kiralık olarak gönderdiği Yusuf Yazıcı, Rusya kariyerine müthiş bir başlangıç yaparak büyük beğeni toplamıştı. Rus ekibinin 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak Yusuf Yazıcı'nın bonservisini alacağı öne sürüldü.

YUSUF YAZICI, RUSYA'DA KENDİNE GELDİ

Ligue 1 ekibi, sezonun ilk yarısında beklentilerin altında kalan Yusuf Yazıcı'yı ara transfer döneminde CSKA Moskova'ya kiralık olarak göndermişti. Milli oyuncu Rus ekibinde çıktığı 12 resmi maçta 8 gol ve 2 asist yaparak Rusya kariyerine fırtına gibi başladı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu kısa sürede taraftarların sevgilisi haline geldi.

"UMARIM YUSUF CSKA'DA KALIR"

Geçtiğimiz günlerde Yusuf Yazıcı'nın geleceği ile ilgili açıklamalarda bulunan menajeri Adem Cebeci, "CSKA'ya burada kalmak istediğimizi defalarca söyledik. CSKA yönetimi ile görüştük. Şimdi CSKA, Lille ile konuşuyor. Umarım Yusuf CSKA'da kalır. Bizim için öncelik CSKA'da kalmak. İkinci plan iyi bir Avrupa kulübü. Ancak Yusuf, Lille'e dönmek istemez. Her şeyden önce burada kalmak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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YUSUF YAZICI İÇİN KARAR VERİLDİ

Rusya basınında yer alan haberde ise; CSKA Moskova yönetimi takımda kalmak isteyen ve performansından memnun olduğu Yusuf Yazıcı için harekete geçti. Rus ekibi, Yusuf Yazıcı'nın 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı ve Lille ile görüşmeleri hızlandırdı.

RUSYA KARNESİ

Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova formasıyla 12 resmi maçın 12'sinde de ilk 11'de yer aldı. 25 yaşındaki milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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