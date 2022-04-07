Ve transfer bitti! Yusuf Yazıcı'dan ters köşe: Rakam belli oldu

CSKA Moskova'da Fırtına gibi bir başlangıç yapan Yusuf Yazıcı, Rusya'da büyük beğeni topladı. Yusuf Yazıcı, Rusya Premier Lig'de çıktığı ilk 4 maçta da gol atmayı başararak tarihe geçti. Moskova ekibinin ise milli oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanarak kadrosuna katmaya hazırlandığı öğrenildi.

YUSUF YAZICI, RUSYA'DA RÜYA GİBİ BAŞLADI

Geçtiğimiz ara transfer döneminde Lille'den kiralık olarak CSKA Moskova'ya giden Yusuf Yazıcı, Rusya'da müthiş bir başlangıç yaptı. Rusya Premier Lig'de çıktığı ilk 4 maçta da gol atmayı başaran ilk yabancı oyuncu oldu.

CSKA MOSKOVA, YUSUF YAZICI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Rusya basınında yer alan haberlere göre; CSKA Moskova, Fransa Ligue 1 ekibi Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı'yı 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova formasıyla bu sezon 6 resmi maçta forma giydi. 25 yaşındaki milli oyuncu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.