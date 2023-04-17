Ve transfer hayırlı olsun! Emre Akbaba resmen imzayı atıyor

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da Emre Akbaba için yeni bir gelişme yaşandı. Yönetim performansından memnun olunan başarılı oyuncu Emre Akbaba ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

EMRE AKBABA GEÇTİĞİMİZ YAZ ALINMIŞTI

Geçen sezonu Alanyaspor'da geçiren ve yaz aylarında bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a geri dönen Emre Akbaba, sarı-kırmızılılarda beklentilerin altında kalmıştı. Fazla forma şansı bulamayan 30 yaşındaki oyuncu Adana Demirspor'a transfer oldu.

ADANA DEMİRSPOR'DA BEĞENİ TOPLADI

Emre Akbaba, Süper Lig ekibi Adana Demirspor'daki başarılı performansıyla büyük beğeni topladı ve teknik direktörü Vincenzo Montella'dan da geçer not aldı. Başarılı orta saha kısa sürede ilk 11'in vazgeçilmezi olmayı başardı.

İMZAYI ATIYOR

Adana Demirspor'da önümüzdeki sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan Emre Akbaba için kollar sıvandı. Yönetim 30 yaşındaki oyuncu ile en az 2 yıllık yeni sözleşme imzalanacak. Taraflar arasında yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alındığı öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Adana Demirspor formasıyla şu ana kadar 22 resmi maça çıkan Emre Akbaba, bunların 19'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 1527 dakika süre alan 30 yaşındaki oyuncu, 5 gol ve 4 asistle skora etki etti.