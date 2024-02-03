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  • Ve transfer hayırlı olsun! James Rodriguez resmen geliyor: Havalimanı dolup taşacak
Spor

Ve transfer hayırlı olsun! James Rodriguez resmen geliyor: Havalimanı dolup taşacak

James Rodriguez, Brezilya ekibi Sao Paulo'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Beşiktaş, yıldız futbolcu James Rodriguez için harekete geçti. İşte James Rodriguez haberinin detayları...

3 Şubat 2024 Cumartesi 20:12 - Güncelleme:
Ve transfer hayırlı olsun! James Rodriguez resmen geliyor: Havalimanı dolup taşacak
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Beşiktaş, ara transfer döneminde rakiplerinin geride kalmasının ardından gaza bastı. Siyah beyazlılar gelecek sezonun kadrosunu şimdiden oluşturmak istiyor. Yeni başkan Hasan Arat, takıma yıldız isimler katmanın peşindeyken, rota Brezilya'ya çevrildi.

JAMES RODRIGUEZ YOLDA!

Globo'da yer alan habere göre; James Rodriguez, Brezilya ekibi Sao Paulo'da mutsuz durumda ve takımdan ayrılmak istiyor. Beşiktaş'ında yıldız oyuncu için temasa geçtiği öğrenildi. Kulüp başkanı Casares, "James Rodriguez'e bir teklif gelirse elbette değerlendiririz" diyerek yeşil ışık yaktı.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Yıldız oyuncu Brezilya ekibiyle 15 maça çıktı ve 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi

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