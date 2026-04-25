Spor

Ve transfer hayırlı olsun! Mauro Icardi'nin kaderi belli oldu

Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Arjantinli golcü Mauro Icardi'ye ülkesinden dev talip çıktı. River Plate yönetiminin, yıldız golcü ile temasa geçtiği ve transfer görüşmelerini gizlice yürüttüğü aktarıldı. İşte Mauro Icardi transferinin detayları...

BEYZA NUR YILMAZ25 Nisan 2026 Cumartesi 09:53
Galatasaray'ın son yıllarda yaşadığı şampiyonlukların "mimarı" olan Mauro Icardi, sarı-kırmızılılara veda etmeye hazırlanıyor.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli yıldıza, ülkesinden dev talip çıktı.

MAURO ICARDI'NIN YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR!

Arjantin basınında çıkan haberlere göre; River Plate, mevcut sözleşmesinin sona ermesine yaklaşan Mauro Icardi için devreye girdi.

River Plate yönetiminin, transferi ocak ayından itibaren gizlilikle yürüttüğü belirtiliyor. Öte yandan, tecrübeli santrforun ülkesine dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü.

Yıldız forvet, kızlarına daha yakın olmak istemesi sebebiyle River Plate'in ilgisine sıcak bakıyor.

44 MAÇTA FORMA GİYDİ

Galatasaray'ın son dönemde kazandığı şampiyonluklarda büyük rol oynayan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, bu sezon geçmiş performansından uzak kaldı. 44 maçta forma giyen yıldız santrfor, 16 gol 2 asistlik performans sergiledi.

