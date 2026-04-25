Galatasaray'ın son yıllarda yaşadığı şampiyonlukların "mimarı" olan Mauro Icardi, sarı-kırmızılılara veda etmeye hazırlanıyor.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli yıldıza, ülkesinden dev talip çıktı.
MAURO ICARDI'NIN YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR!
Arjantin basınında çıkan haberlere göre; River Plate, mevcut sözleşmesinin sona ermesine yaklaşan Mauro Icardi için devreye girdi.
River Plate yönetiminin, transferi ocak ayından itibaren gizlilikle yürüttüğü belirtiliyor. Öte yandan, tecrübeli santrforun ülkesine dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü.
Yıldız forvet, kızlarına daha yakın olmak istemesi sebebiyle River Plate'in ilgisine sıcak bakıyor.
44 MAÇTA FORMA GİYDİ
Galatasaray'ın son dönemde kazandığı şampiyonluklarda büyük rol oynayan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, bu sezon geçmiş performansından uzak kaldı. 44 maçta forma giyen yıldız santrfor, 16 gol 2 asistlik performans sergiledi.