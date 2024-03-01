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  • Ve transfer hayırlı olsun! Vedat Muriqi'in yeni adresi resmen duyuruldu
Spor

Ve transfer hayırlı olsun! Vedat Muriqi'in yeni adresi resmen duyuruldu

Vedat Muriqi, La Liga ekibi Mallorca'ya gelen dev teklifle takımdan ayrılıyor. Yıldız golcü Vedat Muriqi, sürpriz bir ekibe imza atıyor. İşte detaylar...

1 Mart 2024 Cuma 17:52 - Güncelleme:
Ve transfer hayırlı olsun! Vedat Muriqi'in yeni adresi resmen duyuruldu
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Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Vedat Muriqi, performansıyla İspanya'yı kasıp kavuruyor. Yıldız golcünün talipleri her geçen gün artarken, Mallorca teklifleri değerlendirmeye aldı.

VEDAT MURİQİ İMZAYI ATIYOR

İspanyol basının iddiasına göre; Vedat Muriqi'e La Liga ekibi Real Betis talip oldu. Kosovalı forvetin, Mallorca ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunurken teklifler değerlendirmeye alındı.

SERBEST KALMA BEDELİ 30 MİLYON EURO!

Yıldız santrforun serbest kalma bedelinin 30 milyon euro olduğu aktarıldı. Fakat Mallorca'nın piyasa değeri 15 milyon euro olan Muriqi için bu bedelden biraz fedakarlık yapabileceği belirtildi.

AVRUPA'YA HAZIRLANIYORLAR

Gelecek sezon Avrupa'ya gitmesi beklenen Real Betis'in forvet hattını güçlendirmek istediği öğrenildi. Transfer listesinde ise başı Vedat Muriqi çekiyor.

MAAŞI 4.5 MİLYON EURO

Bir başka medya kaynanığının haberine göre Vedat Muriqi, Mallorca'dan brüt 4.5 milyon euro kazanıyor.

Star Gazetesi

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