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Spor

Ve transfer hayırlı olsun! Weghorst, Süper Lig'e geri dönüyor

Transfer döneminin kapanmasına rağmen kulüpler ara transfer dönemi için çalışmalarına devam ediyor. Kariyerini Ajax'ta sürdüren Wout Weghorst için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında adı Türk takımları ile anılan 32 yaşındaki golcü oyuncu, tekrardan Süper Lig'e dönüyor. İşte Wout Weghorst haberinin detayları...

18 Aralık 2024 Çarşamba 19:03 - Güncelleme:
Ve transfer hayırlı olsun! Weghorst, Süper Lig'e geri dönüyor
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Sezon başında Burnley'den Ajax'a transfer olan Wout Weghorst için flaş bir haber gündeme geldi. Avrupa kulüplerinin radarında olan ve Hollanda ekibi ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcunun Ajax kariyeri kısa sürebilir.

AVRUPA KULÜPLERİNDEN WEGHORST'A YAKIN İLGİ

Ajax formasıyla bu sezon görev aldığı maçların çoğunun ikinci yarılarında oyuna giren 32 yaşındaki Weghorst, Avrupa kulüplerinin radarına girmiş durumda. Belçika'dan Club Brugge ve Hollanda'dan Twente, Hollandalı golcü ile ilgilenenler arasında bulunuyor.

WOUT WEGHORST TEKRARDAN BEŞİKTAŞ'A DÖNEBİLİR

Hollanda basınında yer alan habere göre Süper Lig'de ve Avrupa'da zor günler geçiren Beşiktaş, ara transfer dönemi için rotasını Hollanda'ya çevirdi. 29 Aralık'ta yeni başkanını seçecek olan siyah beyazlıların, Ajax'ta forma giyen eski futbolcusu Wout Weghorst'u kadrosuna katacağı iddia edildi.

Forvet bölgesine Ciro Immobile, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu gibi isimleri bulunduran Beşiktaş'ta yeni gelecek yönetimin hücum hattına takviye yapacağı ifade edildi. Haberde, 32 yaşındaki Hollandalı'nın listesinin ilk sıralarda olduğu da yer aldı.

ADI TRABZONSPOR İLE ANILMIŞTI

Sezon başında transfer çalışmaları yürüten Trabzonspor, 32 yaşındaki Wout Weghorst'u gündemine almış ama transfer sonuçlanmamıştı. Bordo mavililer daha sonrasında Simon Banza'yı kadrosuna katmıştı.

WEGHORST'TAN 8 GOLLÜK KATKI

Ajax formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 17 maça çıkan Wout Weghorst, 756 dakika süre aldı. 32 yaşındaki santrafor bu maçlarda 7 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

KARİYERİ

Futbol hayatına ülkesi Hollanda başlayan ve bir dönem Beşiktaş forması da giyen Wout Weghorst, kariyerinde Emmen, Heracles, AZ Alkmaar, Wolfsburg, Burnley, Manchester United, Hoffenheim ve son olarak Ajax gibi önemli kulüplerin formasını terletti. 32 yaşındaki Hollandalı forvetin güncel piyasa değeri 5.00 milyon euro olarak gösteriliyor.

Stargazetesi

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