Ve transfer hayırlı olsun! Yusuf Sarı resmen ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, takımın yıldızlarıyla bir bir vedalaştı. Birçok futbolcusu ile yollarını ayıran Akdeniz ekibi, Yusuf Sarı ile de vedalaşmanın eşiğinde. Performansıyla beğeni toplayan milli yıldız için Avrupa devleri sıraya girdi.

YUSUF SARI AVRUPA YOLCUSU!

Adana Demirspor, Yusuf Sarı'dan gelecek bonservisle elini rahatlatmak isterken, milli oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. 25 yaşındaki futbolcuya, 5 Avrupa ekibi talip oldu. Rennes, Marsilya, Olimpik Lyon, Zenit ve Fatih Terim'in teknik direktörlük görevini yürüttüğü Panathinaikos, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Yusuf Sarı'nın ayrılmaya sıcak baktığı bilinirken, Adana Demirspor yönetimi beklediği teklif geldiği takdirde oyuncunun ayrılmasına izin verecek.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Mavi lacivertli kulüple bu sezon 22 maça çıkan Yusuf Sarı, 2 gol 9 asistlik performans sergiledi. Öte yandan milli yıldızın piyasa değeri 6.50 milyon euro olarak belirleniyor.

Star Gazetesi