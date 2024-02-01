İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2024 Perşembe / 22 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3402
  • EURO
    33,0341
  • ALTIN
    2013.76
  • BIST100
    8646.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve transfer hayırlı olsun! Yusuf Sarı resmen ayrıldı
Spor

Ve transfer hayırlı olsun! Yusuf Sarı resmen ayrıldı

Ekonomik olarak zor günler geçiren Adana Demirspor, Yusuf Sarı ile de vedalaşmak üzere. Milli oyuncu Yusuf Sarı da ayrılık kervanına katılıyor. İşte detaylar...

1 Şubat 2024 Perşembe 18:37 - Güncelleme:
Ve transfer hayırlı olsun! Yusuf Sarı resmen ayrıldı
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, takımın yıldızlarıyla bir bir vedalaştı. Birçok futbolcusu ile yollarını ayıran Akdeniz ekibi, Yusuf Sarı ile de vedalaşmanın eşiğinde. Performansıyla beğeni toplayan milli yıldız için Avrupa devleri sıraya girdi.

YUSUF SARI AVRUPA YOLCUSU!

Adana Demirspor, Yusuf Sarı'dan gelecek bonservisle elini rahatlatmak isterken, milli oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. 25 yaşındaki futbolcuya, 5 Avrupa ekibi talip oldu. Rennes, Marsilya, Olimpik Lyon, Zenit ve Fatih Terim'in teknik direktörlük görevini yürüttüğü Panathinaikos, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Yusuf Sarı'nın ayrılmaya sıcak baktığı bilinirken, Adana Demirspor yönetimi beklediği teklif geldiği takdirde oyuncunun ayrılmasına izin verecek.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Mavi lacivertli kulüple bu sezon 22 maça çıkan Yusuf Sarı, 2 gol 9 asistlik performans sergiledi. Öte yandan milli yıldızın piyasa değeri 6.50 milyon euro olarak belirleniyor.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.