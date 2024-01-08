İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2024 Pazartesi / 27 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,9046
  • EURO
    32,8187
  • ALTIN
    1948.43
  • BIST100
    7818.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve transfer hayırlı uğurlu olsun! Galatasaray için Leonardo Spinazzola'yı resmen duyurdular
Spor

Ve transfer hayırlı uğurlu olsun! Galatasaray için Leonardo Spinazzola'yı resmen duyurdular

Galatasaray, ara transfer dönemine günler kala tüm odağını sol beke çevirdi. Sezon başında kadroya kiralık olarak katılan Angelino'dan memnun kalmayan sarı kırmızılılar rotayı Leonardo Spinazzola'ya çevirdi. İşte Leonardo Spinazzola haberinin detayları...

8 Ocak 2024 Pazartesi 21:07 - Güncelleme:
Ve transfer hayırlı uğurlu olsun! Galatasaray için Leonardo Spinazzola'yı resmen duyurdular
ABONE OL

Galatasaray, kış transfer dönemine sayılı günler kala çalışmalarına hız kazandırdı. Sarı kırmızılılar yarıştığı iki kulvarda da şampiyonluk hedeflerken kadrosunu yeniden şekillendiriyor. Galatasaray'a sezon başında kiralık olarak katılan Angelino, performansıyla beklentilerin altında kaldı ve Cimbom, 27 yaşındaki sol bekin satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. Son olarak Barış Alper Yılmaz'ı o bölgede kullanan Okan Buruk ise, yönetimden sol bek için takviye istedi.

CİMBOM'DA ROTA: LEONARDO SPİNAZZOLA

Sezonun kalan bölümünde sorun yaşamak istemeyen Galatasaray yönetimi, kolları sıvadı ve nokta atışı bir isim transfer etmek istiyor. Bu hedef doğrultusunda Cimbom'da gözler Roma ile sözleşmesinde son sezona giren Leonardo Spinazzola'ya çevrildi. Serie A ekibi 30 yaşındaki oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Sarı kırmızılılar, İtalyan sol beki kadrosuna katmak için Suudi Arabistan ekipleriyle yarışıyor.

PİYASA DEĞERİ 7.5 MİLYON EURO

Deneyimli sol bek, bu sezon Roma ile 11'i ilk 11 olmak üzere 17 maçta yer aldı. Leonardo Spinazzola'nın piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak belirleniyor.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.