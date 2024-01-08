Ve transfer hayırlı uğurlu olsun! Galatasaray için Leonardo Spinazzola'yı resmen duyurdular

Galatasaray, kış transfer dönemine sayılı günler kala çalışmalarına hız kazandırdı. Sarı kırmızılılar yarıştığı iki kulvarda da şampiyonluk hedeflerken kadrosunu yeniden şekillendiriyor. Galatasaray'a sezon başında kiralık olarak katılan Angelino, performansıyla beklentilerin altında kaldı ve Cimbom, 27 yaşındaki sol bekin satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. Son olarak Barış Alper Yılmaz'ı o bölgede kullanan Okan Buruk ise, yönetimden sol bek için takviye istedi.

CİMBOM'DA ROTA: LEONARDO SPİNAZZOLA



Sezonun kalan bölümünde sorun yaşamak istemeyen Galatasaray yönetimi, kolları sıvadı ve nokta atışı bir isim transfer etmek istiyor. Bu hedef doğrultusunda Cimbom'da gözler Roma ile sözleşmesinde son sezona giren Leonardo Spinazzola'ya çevrildi. Serie A ekibi 30 yaşındaki oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Sarı kırmızılılar, İtalyan sol beki kadrosuna katmak için Suudi Arabistan ekipleriyle yarışıyor.

PİYASA DEĞERİ 7.5 MİLYON EURO



Deneyimli sol bek, bu sezon Roma ile 11'i ilk 11 olmak üzere 17 maçta yer aldı. Leonardo Spinazzola'nın piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak belirleniyor.

Star Gazetesi