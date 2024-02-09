Ve transfer hayırlı uğurlu olsun! Tete'yi resmen duyurdular

Tete, Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı en çok ses getiren isimlerden birisi olmuştu. Brezilyalı oyuncu, Ukrayna ekibi Shaktar Donetsk ile olan sözleşmesini feshedip Cimbom'a bonservissiz olarak katılmıştı. Sarı kırmızılılarda gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Tete gözden düştü. Ara transfer döneminde ise Cimbom'a yıldız oyuncu için sürpriz bir teklif geldi.

TETE YUVAYA DÖNÜYOR!

Brezilya basının iddiasına göre; Palmeiras, Tete için Galatasaray'ın kapısını çaldı. Güney Amerika ekibi, Cimbom'a yıldız oyuncu için 8 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Sarı kırmızıların ise bu teklife sıcak baktığı belirtiliyor.

GALATASARAY KARNESİ

Bu sezon sarı kırmızılılarla 30 maça çıkan Tete, 1.350 dakika süre aldı ve 3 gol 4 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncunun piyasa değeri ise 20 milyon euro.

Star Gazetesi