Geçtiğimiz sezon devre arası Galatasaray'a transfer olan Ahmed Kutucu bekleneni bir türlü veremedi. Yaz transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen oyuncunun transferi gerçekleşmemişti. Süper Lig'den birçok takımın ilgilendiği oyuncu devre arası takımdan ayrılması bekleniyor. Ahmed Kutucu'nun da bu konuda karar vermesi bekleniyor.

AHMED KUTUCU KOCAELİSPOR'A GİDİYOR

Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Kocaelispor Ahmed Kutucu ile ilgileniyor. Galatasaray'ın transfere kiralık olarak izin vereceği öğrenildi. Oyuncu da transfere sıcak bakıyor. Ahmed Kutucu ile Süper Lig'den başka takımlarda ilgileniyor. Kulüp ve oyuncunun ne karar vereceği ise merak konusu oldu.

GALATASARAY PERFORMANSI

Ahmed Kutucu, Galatasaray formasıyla toplam 20 resmi maça çıktı ve 750 dakika sahada kaldı. 25 yaşındaki golcü, bu karşılaşmalarda 2 golle skora etki edebildi.