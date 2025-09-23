İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2025 Salı / 1 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4139
  • EURO
    49,0155
  • ALTIN
    5010.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve transfer resmen bitti! Ahmed Kutucu hayırlı olsun
Spor

Ve transfer resmen bitti! Ahmed Kutucu hayırlı olsun

Geçtiğimiz sezon devre arası Galatasaray'a transfer olan Ahmed Kutucu ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Oyuncu ile Galatasaray'ın yolları devre arası ayrılabilir. 25 yaşındaki futbolcu ile Süper Lig'den takımlar ilgileniyor. İşte Ahmed Kutucu haberinin detayları...

Emre Sarı23 Eylül 2025 Salı 21:27 - Güncelleme:
Ve transfer resmen bitti! Ahmed Kutucu hayırlı olsun
ABONE OL

Geçtiğimiz sezon devre arası Galatasaray'a transfer olan Ahmed Kutucu bekleneni bir türlü veremedi. Yaz transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen oyuncunun transferi gerçekleşmemişti. Süper Lig'den birçok takımın ilgilendiği oyuncu devre arası takımdan ayrılması bekleniyor. Ahmed Kutucu'nun da bu konuda karar vermesi bekleniyor.

AHMED KUTUCU KOCAELİSPOR'A GİDİYOR

Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Kocaelispor Ahmed Kutucu ile ilgileniyor. Galatasaray'ın transfere kiralık olarak izin vereceği öğrenildi. Oyuncu da transfere sıcak bakıyor. Ahmed Kutucu ile Süper Lig'den başka takımlarda ilgileniyor. Kulüp ve oyuncunun ne karar vereceği ise merak konusu oldu.

GALATASARAY PERFORMANSI

Ahmed Kutucu, Galatasaray formasıyla toplam 20 resmi maça çıktı ve 750 dakika sahada kaldı. 25 yaşındaki golcü, bu karşılaşmalarda 2 golle skora etki edebildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Baba-oğul kadın kıyafetiyle yakalandı! Üzerlerini çıkarınca yakayı ele verdiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.